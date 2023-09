Mundial de Rugby: Francia-Nueva Zelanda, primer duelo

Todos los elementos se reúnen para que haya la mejor presentación posible para la décima edición del Mundial de rugby: un estadio imponente y lleno hasta la bandera, dos aspirantes al trono y un dispositivo de organización que debe servir de ensayo general para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París en menos de un año.

Si bien el resultado del encuentro no debe ser decisivo para el devenir del torneo, ya que las dos primeras plazas del grupo A parecen destinadas para Bleus y All Blacks (en una llave que completan Uruguay, Italia y Namibia), el orgullo ,el honor y el prestigio son elementos siempre presentes en cualquier contienda con un balón oval.

El XV del Gallo está ante una ocasión histórica: ganar su primer título mundial y hacerlo además en casa. Los hombres de Fabien Galthié llevan preparándose para el evento desde hace años y solo la lesión reciente de Romain Ntamack, una de las estrellas de los Bleus, puede haber enfriado un poco las expectativas.

Frente a los Bleus estarán los famosos All Blacks; siempre temibles, pero algo menos en los dos últimos años, perdiendo ante la misma Francia y en casa frente a Irlanda (que además les ha desbancado del número 1 del ranking) y Argentina, un hito histórico para Los Pumas (25-18).

Pese a estos traspiés, los jugadores hicieron piña alrededor del cuestionado seleccionador Ian Foster y 2023 significó una recuperación, con once partidos consecutivos sin perder y un nuevo título del Rugby Championship que hubieran dado de nuevo a los All Blacks el estatuto de grandes favoritos de no ser por la derrota contra Sudáfrica por 35-7 en el último partido de preparación mundialista, a finales de agosto en Londres.

Los All Blacks aspiran a aislarse de todo y dedicarse a lo que mejor saben: jugar al rugby. (AFP).