Ciclismo: Agua Marina Espínola, con histórico top 13 en Europa

La italiana Marta Cavalli fue la ganadora del tour de Ardéche en la edición 2023.

Agua Marina reflexionó tras su paso por Francia y al culminar la competencia dijo: “Tuvieron que pasar 7 años y 6 ediciones del tour del ardeche feminin para finalmente poder estar peleando un Top 10, obviamente cada año el nivel fue subiendo, y cada año me dejaba una nueva lección.

La de este año, que soy más fuerte de lo que me imaginaba, vengo de semanas algo difíciles psicológicamente y haber podido dejar todo eso de lado y pelear con uñas y dientes este Tour me ha sorprendido a mi misma, aunque me ha tocado quedarme con el Puesto 13 al final, me voy de este Tour sintiéndome ciclista de nuevo, con la moral restaurada y con ganas de seguir labrando mi camino, quizás lento y mediocre para algunos, pero lleno de mucha pasión por este deporte, Pero por sobre todo, me voy con ganas de volver”. Agua Marina, además, acumuló nuevos puntos UCI que le podrían llevar a los próximos JJ.OO, París 2024.

Espínola también comunicó este fin de semana que el Tour de Ardéche sería el último con su equipo, el Canyon SRAM Racing, un equipo alemán de categoría UCI Women’s World Team, de máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial, que incorporó a la ciclista paraguaya como parte de su pelotón de élite en el 2022 y que culminó esta temporada. “Una vez más gracias a un Staff que nos acompañó toda esta semana y se encargó de que todo esté en orden y nos preocupemos sólo de competir. Los voy a extrañar.” comentó en sus redes sociales la actual campeona nacional de ciclismo de ruta y por de pronto aún no reveló cuál sería su próximo equipo en Europa.

Agua Marina vuelve a España, lugar donde seguirá sus entrenamientos para enfrentar los próximos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en octubre, donde competirá en la categoría contrarreloj representando a Paraguay, con el objetivo de repetir lo que fue su desempeño en los juegos Odesur Asunción 2022 donde logró la medalla de oro.