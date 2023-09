Baloncesto: Arranca el cuadrangular

Deportivo San José, el vigente monarca, recibirá a Libertad en el polideportivo “León Condou”, a partir de las 19:30.

En el mismo horario, Olimpia Kings hará lo propio con Colonias Gold, en el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb”.

San José mantiene su gran racha y nuevamente estuvo en la vanguardia de la primera etapa, seguido por los vicecampeones del Apertura, Colonias Gold y Olimpia Kings.

Libertad completó el lote de semifinalistas, quedando afuera Félix Pérez Cardozo y Deportivo Campoalto. Esta fase se disputará a dos ruedas, todos contra todos, clasificando a la final los dos mejores.

La siguiente jornada será el lunes, con los partidos: Colonias Gold vs. San José y Libertad vs. Olimpia; la tercera el jueves 28: Olimpia Kings vs. San José y Libertad vs. Colonias Gold. El lunes 2 de octubre arrancarán las revanchas.

“Rojas” debutan mañana

Félix Pérez Cardozo debutará mañana contra Malvin de Uruguay en la Primera Edición de la Liga de las Américas de Baloncesto Femenina. El Grupo B – Sur, se disputará hasta el domingo en el polideportivo de Obras Sanitarias, representante argentino en este certamen.

Los otros juegos de las chicas de Villa Morra en Buenos Aires serán contra Universidad de Chile y Obras Sanitarias, el sábado y el domingo, respectivamente.