Balonmano: Anfitriones otra vez

Nuestro país fue anfitrión de certámenes internacionales del balonmano en los últimos tiempos, como el Sur-Centro de U16, así como el Repechaje a los Juegos Panamericanos “Santiago 2023″ en la rama masculina.

El campeonato se disputará en el Arenita SND, ubicado en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes, hasta el sábado próximo. Los combinados paraguayos tendrán dos equipos, al igual que Argentina. Tanto en masculino como en femenino, participan 32 atletas guaraníes.

En la fecha, arrancan las actividades relacionadas a la cita americana, con un seminario con profesionales de Argentina.

En cuanto a las competencias, el Grupo A está integrado por Brasil, Argentina B, Paraguay A y Perú. El Grupo B: Argentina A, Uruguay, Chile y Paraguay B.

* Calendario cercano. Mañana se inician las competencias en el Arenita SND, a partir de las 11:00 con el encuentro Argentina B vs. Perú (Masculino).

Posteriormente se desarrollarán los siguientes encuentros: 12:30 Argentina vs. Uruguay (Femenino), 14:00 Uruguay vs. Paraguay B (M), 15:30 Chile vs. Paraguay B (F), 17:00 Argentina A vs. Chile (M), 18:30 Brasil vs. Paraguay A (M) y 20:00 Paraguay A vs. Argentina B (F).

Los partidos decisivos se jugarán el sábado.

El miércoles se disputará la fecha 2 y el jueves la última. El vienes y el sábado se disputarán los partidos por el título y los distintos partidos posicionales.