Balonmano: Arrancó fiesta Sur Centro U16, en el Arenita SND

Toman parte del certamen regional U16 de hándbol Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y nuestro país.

Los grupos están distribuidos así:

Grupo A: Brasil, Argentina B, Paraguay A y Perú.

Grupo B: Argentina A, Uruguay, Chile y Paraguay B.

Juegos de ayer

El team de Paraguay B femenino se impuso por 27 a 20 a su par de Chile.

Dispar resultado en la rama varonil, con la caída del team Paraguay B, por el marcador de 22-14 contra Uruguay.

En otros juegos, Argentina A y Uruguay en un gran partido igualaron 19-19.

El equipo masculino albiceleste B le ganó 39-16 a Perú.

Posteriormente jugaban Argentina A vs. Chile en masculino, Brasil vs. Paraguay A en masculino y Argentina B vs. Paraguay A femenino.

Calendario de hoy

A partir de las 11:00 se inician las justas correspondientes a la Fecha 2 del torneo.

11:00 Brasil vs. Argentina B (Femenino), 12:30 Brasil vs. Perú (Masculino), 14:00 Uruguay vs. Chile (M), 15:30 Chile vs. Uruguay (F), 17:00 Argentina A vs. Paraguay B (M), 18:30 Argentina B vs. Paraguay A (M), 20:00 Argentina A vs. Paraguay B (F).

Los partidos semifinales se disputarán el viernes, mientras que el sábado surgirán los campeones.

Las entradas tienen un costo de G. 15.000 en general.