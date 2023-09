Balonmano: U16 cierran fase grupal

Las chicas se medirán en el juego de balonmano a Uruguay y Brasil, con las selecciones Paraguay B y A, respectivamente.

Lea más: Arrancó fiesta Sur Centro U16, en el Arenita SND

En cuanto a los varones, enfrentarán a Chile y Perú, con las selecciones albirrojas B y A, respectivamente.

Nuestros representantes se medían ayer a Argentina en tres cotejos.

Las selecciones masculinas B y A jugaban contra los albicelestes, así como la B de las Guerreritas.

* Fixture para hoy: 11:00 Argentina A vs. Uruguay, 12:30 Chile vs. Paraguay B, 14:00 Uruguay vs. Paraguay B, 15:30 Paraguay A vs. Perú, 17:00 Argentina A vs. Chile, 18:30 Brasil vs. Argentina B y 20:00 Paraguay A vs. Brasil (F).

* Resultados del martes. En la jornada inaugural se registraron los siguientes resultados:

Rama femenina: Argentina 19 - 19 Uruguay, Paraguay B 27 - 20 Chile, Paraguay A 16 - 12 Argentina.

Rama masculina: Argentina 39 - 16 Perú, Uruguay 22 - 14 Paraguay B, Argentina A 29 - 19 Chile, Brasil 29 - 11 Paraguay A.

* Resultados de ayer. En el primer cotejo disputado ayer, por la Fecha 2 de la competencia sudamericana, Brasil superó 26-15 a Argentina B, en la rama femenina.

En otro juego, Uruguay doblegó 25-19 a Chile.

En la rama varonil, Brasil demolió 53 a 4 a Perú. Por su parte, Uruguay se impuso ajustadamente 24-22 a Chile.

Ultiman aprestos

Las Guerreras se preparan intensamente con miras a los Juegos Panamericanos “Santiago 2023″.

Las dirigidas por Marissa Faría, que buscarán otro título continental son: María Paula Fernández Estigarribia, Jazmín Lucero Mendoza Peralta, Fernanda Luján Insfrán Mora, Delyne Ester Leiva Morlas, Camila Nazareth Feschenko Krussel, Anna Marissa Macke Franco, Karina Inés Dos Santos Rodríguez, Ana Giuliana Cristaldo Vera, Belinda Ayelen Bobadilla Pereira, Alejandra Anahí Velázquez Rolón, Ada Liz Miskinich Lugo, Milagros Araceli Samaniego Benítez, Kiara Milagros Vergara Martínez y María Cristina Machuca Espinoza.