Futsal FIFA: Derrota contra las venezolanas

Las dirigidas por Nadia Rodas, perdieron por 6 goles contra 4 en el cotejo de futsal FIFA por el Grupo B de la competencia.

El cinco titular paraguayo fue con Natasha Martínez, Claudia Romero, Lorena Brítez, Paola Brítez y Sol Escobar.

El elenco paraguayo perdía ya 3-0 en el primer tiempo, hasta que llegó el gol de Sol Escobar, pasados los 15′.

Siempre estuvieron adelante las petroleras, y en distintos momentos las guaraníes fueron descontando, con hat-trick de Verónica Vallejos.

Paraguay hiló dos triunfos desde su debut, primeramente goleando 8-3 a Ecuador en la Fecha 2, y luego doblegando 3-0 a Bolivia.

* Otros resultados. Brasil sigue su imponente juego, y noqueó a Bolivia, venciendo 14-0, en otro de los partidos de ayer.

Por el Grupo A, Colombia batió 2-1 a Chile.

Argentina cerraba la jornada enfrentando a Uruguay.

Hoy contra Brasil

Paraguay enfrentará hoy a Brasil, por la quinta y última fecha de la fase de grupos, a las 15:00 de nuestro país.

Los demás cotejos: 13:00 Bolivia vs. Ecuador, 17:00 Uruguay vs. Perú y 19:00 Argentina vs. Colombia.

Semifinales de Primera

Esta noche habrá doble programación en el polideportivo “Luis Óscar Gianni”, con las semifinales de vuelta del Torneo de Primera.

A las 20:00, Sportivo Ameliano jugará contra Jóvenes Unidos, mientras en el choque de fondo, a las 21:30, Fomento de Fátima medirá a Tte. Rojas Silva.

Los resultados registrados en los partidos de ida, fueron victorias de Rojas Silva que se impuso 1-0 a Fomento de Fátima, mientras Ameliano goleó 3-0 a Jóvenes Unidos.