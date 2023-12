Ajedrez: Líderes de Floripa

Ganadores: En la modalidad Blitz: Jeremías Gimenez (bronce, sub 6 Absoluto); Sofía Torales (oro, sub 6 Femenino); Enzo Viñales (oro, sub 10 Absoluto); WCM Renata Mayeregger (Plata, sub 16 Femenino); WCM Helen Montiel (Plata, sub 18 Femenino); MF Sebastián Melián (bronce, sub 18 Absoluto).

En Rápidas: Sofía Torales (oro, sub 6 Femenino); Enzo Viñales (bronce, sub 10 Absoluto); WCM Renata Mayeregger (bronce, sub 16 Femenino) y WCM Helen Montiel (oro, Sub 18 Femenino).

Y en Standard: Sofía Torales (plata, sub 6 Femenino); Emma Ovejero (bronce, sub 6 Femenino); Jeremías Giménez (4º, sub 6 Absoluto); Emmanuel Veloso (9º, sub 8 Absoluto); Victoria Villalba (4ª, sub 8 Femenino); Cecilia Centurión (10ª, sub 8 Femenino); Enzo Viñales (oro, sub 10 Absoluto); Iván Torales (10º, Sub 12 Absoluto); Jimena Lugo (5º, Sub 12 Femenino); CM Arturo Cáceres (oro, sub 14 Absoluto y consiguió el Título de Maestro FIDE al ganar el torneo); WCM Renata Mayeregger (10ª, sub 16 Femenino); MF Sebastián Melián (5º, sub 18 Absoluto); WCM Helen Montiel (10ª, sub 18 Femenino) y WCM Paula Oviedo (8ª, sub 18 Femenino.