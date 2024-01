Baloncesto: Los Lakers no levantan cabeza en la NBA

Los Lakers perdieron 113 - 127 a pesar del siempre regular LeBron James, que culminó con 32 puntos y 7 asistencias, siendo goleador del juego en la NBA, ante los 31 puntos y 9 rebotes del grizzlie Jaren Jackson.

Boston Celtics sigue con su ritmo y a la cabeza en el Este, y consiguió amplia victoria sobre Utah Jazz, por 126 a 97. Los Celtics están invictos en su casa con 17-0, y total de 27-7, el mejor registro de toda la Liga.

Indiana Pacers también le dió una paliza a Atlanta Hawks venciendo 150-116.

Los New York Knicks de visitante, fue otro que “noqueó” a su rival, Philadelphia Sixers por el score de 128-92.

Los Clippers, la otra franquicia de Los Ángeles que marcha mucho mejor que los Lakers, se impuso de visita a New Orleans, con triunfo sobre los Pelicans 111-95.

Golden State Warriors, que registra la peor racha de su historia en esta temporada perdiendo 28 juegos seguidos, se lavaron la cara venciendo ajustadamente 113-109 a Detroit Pistons.

* Otros resultados. Denver Nuggets 120 - 122 Orlando Magic, Phoenix Suns 113 - 97 Miami Heat, Brooklyn Nets 124 - Oklahome City Thunder 115, Dallas Mavericks 139 - Portland Trail Blazers 103, Houston Rockets 95 - Minnesota Timberwolvers 122, Chicago Bulls 104 - Charlotte Hornets 91, Sacramento Kings 135 - Toronto Raptors 130, Cleveland Cavaliers 114 - Washington Wizard 90.

* Jornada sabatina. Prosiguiendo la jornada del sábado se disputaban estos juegos: Indiana Pacers vs. Boston Celtics, Washington Wizards vs. New York Knicks, Philadelphia Sixers vs. Utah Jazz y Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks.