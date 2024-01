Atletismo: Pantera de bronce

Pirelli logró conquistar en su amplia trayectoria la primera medalla Sudamericana Indoor en la historia de nuestro país.

En la prueba del pentatlón, La Pantera cosechó un total de 3.410 puntos que le colocaron en la tercera posición del podio con la anhelada e inédita presea de bronce.

Pese a tener una lesión considerable en el pie derecho por una inflamación, Camila no se dio por vencida y culminó las cinco exigentes pruebas que conlleva la modalidad.

En sus redes la paraguaya comentó la travesía de su competencia en Bolivia: “Hace una semana entrenando para los 800 m en Paraguay sufrí una inflamación en el pie... ya tenía fascitis plantar pero no me limitaba... pero luego de ese entrenamiento me quedé un día entero sin poder pisar el pie izquierdo...”, comentaba Pirelli al inicio.

“Y bueno... esta semana antes de competir no podía ni trotar... mi entrenamiento era prácticamente fisio... pelotita... abs... nada más... el nivel de mi fascitis me daba puntadas en el pie... como un clavo enorme que iba desde el arco del pie al talón”, prosiguió su relato la atleta.

“Y esta mañana (por el sábado) con la cabeza fría decidí probar prueba por prueba... el plan era terminar el pentatlón de la mejor manera que mi pie me permita... cuál fue mi sorpresa que esa actitud de terminar y ‘buscarle la vuelta’ a cada prueba me dio una medalla...”, resaltó la paraguaya.

Finalmente concluyó: “¿Feliz? Es poco..., gracias a todos ustedes, mis seguidores. A los reales que me escribieron y estuvieron y reaccionaron y ¡nambré! ¡Les amo un mundo! Gracias a mi equipo... mis fisios... mis médicos... mi nutri, mi psicólogo, mi coach, mi familia, mi mamita, mi prima mi podóloga fav, mis amigos, a todos quienes también estuvieron pendientes de mi piecito.

Camila, de gran experiencia en el atletismo nacional e internacional, sigue demostrando la fuerza que posee y la competitividad que le caracteriza para afrontar los desafíos internacionales y esta vez pese a una lesión se llevó una conquista histórica.