Balonmano: Monarcas del Torneo de Verano

En femenino, la Sub 16 de hándbol de Cerro Porteño derrotó 32-25 a Triunfo, en Sub14 también las azulgranas celebraron frente a Nueva Estrella ganando 27-20, en Sub 12 Nueva Estrella se impuso 19-18 a Olimpia, en Sub 10 se consagró Triunfo que le ganó 22 a 13 a Olimpia, y en Sub 8 Cerro le ganó 4 a 2 a Triunfo.

Lea más: Beach Handball: Más de 70 convocados

En masculino, Sub 18 Cerro Porteño se coronó al doblegar 38-30 a Olimpia, mientras que en Sub 14 y 16 Luque Handball le ganó a Olimpia ambas finales, 35-35 y 29-26, respectivamente.