Esquí Náutico: Paraguayos son medallistas en Córdoba

Los atletas tuvieron un gran desempeño para subirse al podio. En el caso de Constanza fue en tres oportunidades al ganar las preseas de bronce, en la categoría U17, en las modalidades de Salto, Overall y en Open Overall. En cuanto a Raúl se alzó el bronce en la categoría U14 Overall.

Este prestigioso torneo contó con la participación de atletas provenientes de las federaciones de Perú, Colombia, República Dominicana, México, Chile, Paraguay y Brasil (los mejores de cada país).

Es loable resaltar que este campeonato se lleva a cabo cada 8 años en cada sede, siendo la primera vez que la provincia de Córdoba se consagra como anfitriona de tal torneo.

Más de 100 atletas disfrutaron de la competencia, en un lago artificial de 800 metros de largo, diseñado específicamente para este tipo de disciplina acuática.