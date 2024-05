Baloncesto: Gold golpea a San José

Los colonos iniciaron el juego de baloncesto desafiantes y certeros, para culminar un gran partido con victoria de 90-79. Los parciales fueron de 25-18, 25-25, 20-22 y 20-14.

Lea más: Dos partidos en masculino

En cuanto a los otros dos juegos de la fecha, Félix Pérez Cardozo trajo de terreno liberteño un triunfo por 79-64. Los Kings también ganaron de visitantes a Sol de América. Olimpia se impuso con facilidad por el score de 87-51.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Femenino. Colonias cayó contra Sol de América 55-48, San José perdió frente a Olimpia Queens 76-65 y Félix Pérez goleó 87-29 a Ciudad Nueva.

Los tres partidos de la Liga Masculina serán mañana: San José vs. Olimpia, Félix Pérez vs. Colonias y Ciudad Nueva vs. Libertad.

El Femenino, se jugará el martes: Félix Pérez vs. Sol, Olimpia vs. Colonias y Ciudad vs. San José.