Flor Denis Hurtado, quinta en la final de jabalina

Hurtado, de 34 años y con una marca personal de 66,70 metros desde el 12 de mayo de 2024 en Mato Grosso (Brasil), llegó a la final tras competir anteriormente este curso en las citas de la Liga Diamante de Rabat (59,67), Oslo (54,57) y Lausana (53,97).

En la final por el 'diamante' en Zurich, la colombiana comenzó un lanzamiento de 56,18 metros al que le siguió el de 60,86 que le valió la quinta posición ya que en los otros cuatro no superó esa barrera de los sesenta.

La victoria fue para Elina Tzengko (64,57), seguida de la serbia Adriana Vilagos (62,96) y la sudafricana Jo-Ane Du Plessis (62,26).