Juan Ayuso: "No me he encontrado bien y me he dejado llevar"

"No me he encontrado bien en los kilómetros finales y me he dejado ir. Mi planteamiento era desde el principio no hacer la general pero el equipo me pidió que probara para ver si mejoraba y por respeto lo he intentado", dijo tras cruzar la línea de meta casi ocho minutos de los aspirantes a la general.

"Las sensaciones en la etapa han sido como las de toda la Vuelta. Lo he dicho desde el primer día y como no mejoraba me he dejado llevar", afirmó.

En su opinión, la presión la tenían más los medios de comunicación que él mismo. "Sabía desde el inicio como estaba y a lo que venía".

El alicantino valoró la victoria de etapa de su compañero Jay Vine. "Es muy buena para nosotros. Ahora mi objetivo es ayudar al equipo y empezar a preparar el Mundial. Sé que creo expectativas y que haga la general como siempre he hecho".

Ayuso aseguró que la Vuelta no supone para él un golpe moral por su condición, pero reconoció que el abandono en el Giro "fue un palo duro".

A partir de ahora lo "primordial" para Ayuso en la carrera será ayudar a Joao Almeida en la pelea por la general y si se dan las circunstancias intentará pelear por una victoria de etapa.