Leyanis Pérez conquista su segundo 'diamante' y encabeza un podio plenamente cubano

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- La cubana Leyanis Pérez logró este jueves con una marca de 14,91 metros en triple salto la victoria en la final de la Liga Diamante disputada en Zurich (Suiza) y lideró un podio junto a sus compatriotas Liadagmis Povea (14,72), segunda, y Davisleydi Velasco (14,65).