Leyanis Pérez conquista su segundo 'diamante' y encabeza un podio plenamente cubano

Sin la venezolana Yulimar Rojas, la gran reina del triple salto mundial, Leyanis Pérez volvió a ganar por segundo año consecutivo el preciado diamante de campeona.
Esta vez la joven cubana de 23 años llegó hasta los 14,91 metros en su segundo intento, a solo siete centímetros (14,98) de su mejor marca personal. Con ese registro se embolsó el triunfo sin que ninguna de sus dos compatriotas pudiera arrebatarla la victoria.
Este triunfo en Leyanis Pérez refrenda su dominio en la competición este año tras ganar también en las pruebas de Bruselas (14,78) y Oslo (14,72).