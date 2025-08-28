Micah Parsons pasa de Cowboys a los Packers, con los que ganará 188 millones de dólares

Redacción Deportes, 28 ago (EFE).- Los Dallas Cowboys enviaron este jueves a Micah Parsons a los Green Bay Packers, equipo donde el apoyador firmará un contrato de cuatro años por 188 millones de dólares que lo convertirán en el jugador, no pasador, mejor pagado en la historia de la NFL.