Micah Parsons pasa de Cowboys a los Packers, con los que ganará 188 millones de dólares

"Este es un día triste, nunca quise que este capítulo terminara así. Mi corazón siempre ha estado aquí en Dallas y todavía lo está. Vestir la camiseta azul y blanca en Penn State y luego llevar esos mismos colores a la NFL como Cowboy fue más que un sueño, fue el destino", afirmó Parsons a través de un comunicado en el que se despidió de la afición de los Cowboys.
El defensivo de 26 años se dijo frustrado porque Jerry Jones, propietario de los Cowboys, nunca quiso negociar con su agente la extensión de su contrato, algo que consideró injusto y terminó con su salida de Dallas.
"Solo pedí que la persona en quien confío negociara mi contrato, que participara en el proceso, y no lo dejaron; de todas maneras siempre creí en el equipo. Gracias Cowboys por cada momento y cada pizca de amor que me mostraron. Llevar la estrella ha sido el honor de mi vida", concluyó Parsons.
A cambio del jugador, los Dallas Cowboys recibirán de los Packers una selección de primera ronda del Draft de 2026 y de 2027, además de a Kenny Clark, tackle defensivo tres veces Pro Bowl.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A pesar de los valores en el intercambio, no deja de ser sorpresivo que los Cowboys se desprendieran de su mejor hombre y al considerado por los especialistas como, el jugador, no mariscal de campo, más destacado de la NFL.
Parsons arribó al equipo de la estrella solitaria reclutado en la primera ronda del Draft 2021. Desde entonces ha sido seleccionado cuatro veces Pro Bowl y dos ocasiones All-Pro.
En cuatro años en la NFL acumula 256 tackleadas, 52.5 capturas, nueve pases defendidos, nueve balones sueltos forzados y una anotación defensiva.
El originario de Harrisburg, Pennsylvania, es uno de los tres defensores en la historia en llegar al Pro Bowl en cada una de sus primeras cuatro campañas, junto a los ya retirados Aaron Donald y Patrick Peterson, ambos futuros miembros del Salón de la Fama.