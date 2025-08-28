Tras un nadador ruso, desaparece en Estambul un dirigente deportivo bielorruso opositor

Anatoly Kotov, director internacional del llamado 'Fondo Bielorruso de Solidaridad para el Deporte' (BSSF), llegó a Estambul el pasado 21 de agosto para una visita de trabajo, procedente de Varsovia, donde vive desde 2020 tras distanciarse del régimen autoritario de Aleksandar Lukashenko.

Según el diario Milliyet, la familia del desaparecido pidió ayuda a la policía turca y al consulado polaco en Estambul y las autoridades turcas habrían revisado las imágenes de las cámaras de seguridad tras la salida de Kotov del aeropuerto de la ciudad.

De acuerdo con el portal de noticias bielorruso Pozirk, el dirigente opositor, calificado por el BSSF como un "defensor de los derechos de atletas bielorruso", dejó de responder a mensajes o llamadas tras salir de Varsovia rumbo a Estambul.

"En los últimos años Kotov estuvo en primera línea a la hora de defender los derechos de atletas bielorrusos, abiertamente en contra del régimen de Lukashenko y sus prácticas represivas", explica el BSSF en su página web.

El Fondo agrega que Kotov, condenado en ausencia a doce años de cárcel en 2020, es buscado tanto por Bielorrusia como por Rusia por sus actividades, lo que "plantea serias preocupaciones sobre su seguridad e indica una posible persecución política".

Mientras, sigue la búsqueda del ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, quien desapareció durante una carrera junto a otros 3.000 atletas a través del Bóforo, el estrecho entre el mar Negro y Egeo que separa la parte europea de asiática de Estambul.

Entre las hipótesis de la prensa turca figura un accidente o problema de salud del nadador pero también una desaparición deliberada del atleta para evitar ser llamado al servicio militar en Rusia en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Un participante turco de la carrera explicó, citado por Milliyet, que vio al nadador en medio del mar pero en una dirección desviada a la de la carrera.