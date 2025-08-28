Vine: "La Vuelta es la carrera más especial"

"Sin duda la Vuelta para mí es una carrera muy especial, fue la primera que hice del World Tour y donde logré mi primera victoria. No tenía la Vuelta en el calendario, pero por suerte me incluyeron al final para venir y ahora estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas", explicó en meta el ciclista "aussie".

Vine, quien logró su tercera victoria en la Vuelta, atacó en los últimos metros de La Comella y luego aguantó en solitario el ascenso a Pal.

"Sabía que los últimos 500 metros del puerto eran muy duros y que si apretaba y me iba podría llegar a meta. Por detrás no persiguieron, no se entendieron y decidieron luchar por el maillot de líder", comentó.

Tras el triunfo en Figueres en la contrarreloj por equipos llegó el de Vine en Andorra. La felicidad no fue completa, pues Juan Ayuso, uno de los líderes del equipo, perdió casi 8 minutos sobre los rivales directos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No creo que influya mucho el tiempo perdido por Juan respecto a los objetivos del equipo, aunque no es una buena noticia. Tenemos a Almeida, quien ya ha demostrado que puede ganar carreras con los mejores, está en forma y lo daremos todo para lograr la roja", concluyó.