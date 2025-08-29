Juan Ayuso: "Este triunfo siempre lo recordaré"

La mejor versión del ciclista de 22 años salió a relucir tan sólo 24 horas después de sufrir un serio batacazo en la etapa de Andorra, perdiendo un tiempo que le aleja del maillot rojo y puestos del podio.

"Sí, creo que hoy hemos visto al verdadero Juan Ayuso. Es una de mis mejores victorias, por lo difícil que fue. El pelotón, sobre todo Visma, no quería dejarme escapar, así que tuve que rodar solo la primera hora de carrera, me tuve que inmolar en la subida al Cantó porque tenía que ir a por todas, no me iban a dejar escaparme fácilmente", comentó.

Una victoria especial en un año especial, ya que el ciclista alicantino hubo de retirase en el Giro de Italia, donde ganó una etapa, la primera en el World Tour, a la que añade ahora la segunda en la ronda española.

"Es increíble. Después de ganar mi primera etapa en una gran vuelta en el Giro, ahora esta victoria en la Vuelta es muy especial, ya que es mi carrera favorita. He ganado con mucho sacrificio, siempre recordaré este día, estoy súper orgulloso", comentó Ayuso tras la etapa.

También fue simbólico para el UAE el triunfo de Ayuso, ya que era el tercero consecutivo tras el logrado por la formación emiratí en la crono de Figueras y el de Jay Vine en Andorra.

"Ganar tres etapas seguidas con el equipo es genial, primero en la contrarreloj por equipos, una victoria para todos a partes iguales. Luego, Jay hizo una etapa increíble ayer, ganando delante de su esposa y su hijo, así que fue especial. Y hoy, yo... No tenemos un esprinter, así que no creo que podamos ganar mañana, pero esperamos seguir así", concluyó Ayuso.