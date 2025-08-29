Polideportivo

Marc Soler: "Estamos en buena racha. Tres seguidas"

Cerler (Huesca), 29 ago (EFE).- Marc Soler (UAE Emirates) se mostró feliz de que su compañero de equipo Juan Ayuso lograse la victoria en Cerler, en la séptima etapa de la 80ª Vuelta, tras el mal día que pasó en Andorra y recordó el buen momento que disfruta el equipo, con tres triunfos consecutivos.

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 12:45
"Estamos en buena racha. Llevamos tres victorias seguidas y Juan se ha recuperado tras pasar en Andorra un mal día", manifestó un sonriente Marc Soler.

Sobre los movimientos que se produjeron en el grupo en el que estaban los favoritos y que perseguía a Ayuso con él primero tirando y después atacando comentó: "(Joao) Almeida me ha pedido que tirarse para ver si podíamos hacer daño cuando el equipo Visma ha reducido el ritmo de persecución. Joao quería más ritmo en el grupo".

El catalán explicó que su trabajo en el Tour de Francia es "diferente" al que debe realizar en la Vuelta, aunque también podría tener alguna oportunidad para intentar triunfar en alguna etapa. "Ojalá pudiéramos ganar una etapa los ocho del equipo".

