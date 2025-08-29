Marc Soler: "Estamos en buena racha. Tres seguidas"

"Estamos en buena racha. Llevamos tres victorias seguidas y Juan se ha recuperado tras pasar en Andorra un mal día", manifestó un sonriente Marc Soler.

Sobre los movimientos que se produjeron en el grupo en el que estaban los favoritos y que perseguía a Ayuso con él primero tirando y después atacando comentó: "(Joao) Almeida me ha pedido que tirarse para ver si podíamos hacer daño cuando el equipo Visma ha reducido el ritmo de persecución. Joao quería más ritmo en el grupo".

El catalán explicó que su trabajo en el Tour de Francia es "diferente" al que debe realizar en la Vuelta, aunque también podría tener alguna oportunidad para intentar triunfar en alguna etapa. "Ojalá pudiéramos ganar una etapa los ocho del equipo".