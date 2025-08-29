Traeen:"El maillot rojo y la presiòn propia me dieron alas"

"No sé si fue el maillot de líder o la presión que me impuse lo que me dio alas. Estaba tan agradecido con todos los chicos que tiraron todo el día, que pensé: '¡Ahora tengo que mantener el maillot!'. Para ser sincero, estoy muy agradecido por tener tan buenos compañero. Les pedí que tiraran, el director deportivo también, y estoy agradecido", dijo el líder en meta.

Según el líder, los compañeros del Bahrain dijeron que "pocas veces en la vida puedes tirar por alguien que lleva el maillot de líder", y a partir de ahora, "si llego a Zaragoza al frente de la general estaría comtento", concluyó.