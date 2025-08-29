Zaragoza, oportunidad para los velocistas

La octava etapa llevará al pelotón, una vez superadas las dos etapas pirenaicas, de Monzón a Zaragoza, en una jornada íntegramente por carreteras aragonesas y que circulará una buena parte de ella por territorio de los Monegros, aunque esta vez no existirá la amenaza de altas temperaturas.

La jornada no incluye ninguna ascensión y el principal aliciente será el esprint bonificado en Peñaflor, poco antes de cruzar por primera vez la meta para completar un circuito de 23,4 por las calles de la capital aragonesa.

El belga Jasper Philipsen (Alpecin), primer líder de la Vuelta y ganador en Turín, será el candidato a la victoria junto a la reducida nómina de velocistas como el venezolano Orluis Aular (Movistar) que ha se ha metido en varias llegadas, el británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), el francés Brian Cocquard (Cofidis) o el italiano Elia Viviani (Lotto).

- Etapa 8: Monzón - Zaragoza, 163,5 km

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

. Salida neutralizada: 13.40 horas (11.40 GMT)

. Sprint Bonificado: Peñaflor, 121 km EFE