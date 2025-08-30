Adam Thielen acepta reducción salarial para jugar con los Minnesota Vikings

"No podría estar más emocionado y no hay nada que pueda decir para expresar lo emocionado que estoy de estar de vuelta en casa", afirmó el jugador de 35 años, quien nació en Detroit Lakes, Minnesota.

Thielen iba a jugar la temporada 2025 con los Panthers a cambio de 8.5 millones de dólares, pero con tal de regresar a su hogar aceptó rebajar dos millones de su salario y renunciar a cuatro millones en incentivos vinculados a yardas, recepciones y resultados en los playoffs.

Adam Thielen arribó a la NFL como agente libre no reclutado por los Vikings en 2013, luego de destacar con los Minnesota State Mavericks, del fútbol americano colegial.

En su primera etapa en Vikings estuvo hasta 2022. Emigró a Carolina en 2023, equipo en el que jugó hasta el año pasado.

En 12 campañas en la NFL, Thielen acumula 685 recepciones para 8.311 yardas y 64 anotaciones.

El dos veces Pro Bowl anhelaba regresar a su hogar, por lo que prefirió hacer a un lado el dinero para encajar en el tope salarial de los Vikings, equipo al que aportará experiencia y profundidad.

Minnesota requería un receptor de capacidad probada debido a que Jordan Addison se perderá los tres primeros partidos de la temporada debido a la suspensión que le impuso la NFL por violar la política de abuso de sustancias de la liga.

Jordan, selección de primera ronda del 2023, fue acusado en julio del 2024 de conducir bajo la influencia del alcohol.

Adisson podrá regresar a la actividad hasta la semana cuatro, cuando los Vikings se midan a los Pittsburgh Steelers en el Croke Park de Dublin, Irlanda, en uno de los partidos de la NFL que en esta campaña se jugarán fuera de Estados Unidos.

Adam Thielen se une a una sala de receptores en la que además de Adisson, destacan Justin Jefferson, Jalen Nailor, Tai Felton y Myles Price.

Los Minnesota Vikings debutarán en la semana 1 de la temporada 2025 el próximo 8 de septiembre, cuando visiten a los Chicago Bears en el primer 'Monday Night' de la campaña.