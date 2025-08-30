El monopuerto de Valdezcaray puede ser una buena oportunidad para la fuga

Zaragoza, 30 ago (EFE).- La primera parte de la 80ª Vuelta a España concluye en la estación invernal riojana de Valdezcaray con una jornada monopuerto, en la que tras lo acontecido en las dos jornadas de Pirineos, los pronósticos apuntan a que el triunfo del día se lo puedan jugar los hombres de la escapada.