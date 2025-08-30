José Luis Faura: "Estamos mermados por la enfermedad y tenemos miedo a enfermar"

" Estamos bastante mermados por la enfermedad. El ambiente no es positivo, ya que muchos están malos y tenemos cierto miedo a enfermar. Nos hemos marcado el día de descanso como un punto y aparte. Creo que los corredores que seguimos podemos hacerlo muy bien", dijo en meta el ciclista de Pliego (Murcia).

Faura detalló que "los corredores estamos en habitaciones separadas, utilizando gel hidroalcohólico en todo momento y minimizando el contacto".

"Los compañeros han trabajado muy bien protegiendo a Sergio Chumil, que está con los mejores escaladores del pelotón y esa actitud va a venir bien para lo que resta de vuelta", dijo Faura sobre el comportamiento del Burgos en carrera.

Respecto a las opciones en la etapa, Faura y los dos compañeros d escapada fueron conscientes de que era difícil rematar con éxito en Zaragoza.

"Sabíamos que la carrera estaba abocada al esprint o que, en su defecto, podría haber algún corte por abanicos. En ese caso podía anticiparme e ir por delante, y ya si te alcanzan, eso que llevas ganado. Nosotros aquí somos un equipo invitado y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad", concluyó.