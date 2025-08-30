Míkel Landa: "De piernas estoy bien, pero la espalda me está dando guerra"

Zaragoza, 30 ago (EFE).- Míkel Landa (Soudal-Quick Step) desveló que su estado físico no es óptimo y que aunque "de piernas" se encuentra "bien", en la espalda sufre dolores que condicionan su rendimiento.