Míkel Landa: "De piernas estoy bien, pero la espalda me está dando guerra"

"De piernas voy bien, pero la espalda me está dando guerra aunque es algo con lo que contaba desde antes del comienzo", dijo nada más cruzar la línea de meta de la octava etapa en Zaragoza.
El alavés explicó que los cuidados que recibe de los masajistas del equipo todos los días le está ayudando pero conforme se desarrolla la etapa "se resiente".
"Vengo de una lesión en la espalda y está flojita y es su forma que tiene de protegerse", dijo.
De Valdezcaray, un final en alto que conoce destacó que tiene una primera parte "más dura y los kilómetros finales son más tendidos".
"Me tocará seguir persiguiendo y a ver si la próxima semana estoy mejor", concluyó.