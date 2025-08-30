Philipsen:"Con dos victorias ya puedo estar contento"

"¿Mi victoria número 15 en una gran vuelta? Cada una es especial, pero nunca es fácil. Sufrí en la montaña para llegar hasta aquí. Es una Vuelta difícil, pero con dos victorias ya puedo estar contento", dijo en meta Philipsen.

Un triunfo difícil, ya que los equipos de los rivales lanzaron a sus velocistas hasta los últimos metros y al comienzo del esprint perdió el contacto con sus compañeros del Alpecin

"Ganamos, así que no hay nada de qué quejarse. Perdí la rueda de mis compañeros. Creo que hicieron un lanzamiento increíble, pero no estaba bien situado. Intenté comunicarme, pero es difícil en el último kilómetro, así que tuve que luchar yo solo. Sentía las piernas como cemento, pero logré ganar, así que estoy muy contento", concluyó.