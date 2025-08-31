En agosto, Brasil dominó la Copa América Femenina y los Panamericanos Junior

Asimismo, el deporte brasileño mantuvo su buen pie en las principales competiciones futbolísticas de la región, al meter a cinco de sus clubes en los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana.

El octavo mes del año también le permitió al automovilista español Alex Palou arrasar en la Indycar Series de Estados Unidos al coronarse tetracampeón, y a su compatriota Carlos Alcaraz levantar el trofeo como ganador del Masters 1.000 de Cincinnati (EE.UU.), que en las damas proclamó campeona a la polaca Iga Swiatek.

Estos son los principales hechos deportivos ocurridos durante agosto en América:

En la décima edición de la Copa América Femenina de fútbol, Brasil consiguió el título por novena vez, lo que muestra su aplastante dominio en este torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el certamen celebrado en Ecuador, la Canarinha se impuso en una vibrante final ante Colombia, que cayó por cuarta ocasión en los enfrentamientos por el título.

Tras 120 minutos de juego, el partido terminó empatado en el Estadio Rodrigo Paz de Quito; Amanda y Martha Vieira destacaron por Brasil, mientras que Linda Caicedo y Mayra Ramírez brillaron por Colombia.

Finalmente, el título se definió desde el punto penal donde, luego de una tanda de 7 cobros por equipo, Brasil obtuvo la corona y consagró a su estrella Martha como la futbolista con más títulos del certamen.

Asunción albergó la II edición de los Juegos Panamericanos Junior entre el 9 y el 23 de agosto, donde Brasil arrasó en el medallero con un acumulado de 175 preseas. Estados Unidos con 142 y Colombia con 115 ocuparon el segundo y tercer lugares del podio.

Uno de los momentos más emotivos de la competencia fue el doble oro obtenido por la brasileña Stephanie Balduccini y la colombiana Isabella Bedoya en natación, siendo la primera vez que esto ocurre.

Los Panamericanos Junior dejaron un saldo de 23 millones de dólares a la economía del país Guaraní. Entre danza y folclor se llevó a cabo la clausura de la que participaron las 41 delegaciones asistentes.

La Copa Libertadores de América tuvo acción en la tercera y cuarta semanas de agosto cuando se definieron los equipos para cuartos de final. Brasileños y argentinos serán mayoría.

Tras disputarse los octavos, River Plate jugará con Palmeiras, Vélez se medirá con Racing, Estudiantes de La Plata con Flamengo y Sao Paulo disputará su paso a semifinales frente al ecuatoriano Liga de Quito. único sobreviviente de un país distinto a Argentina o Brasil.

La Conmebol informó el pasado 25 de agosto que, a partir de los cuartos de final, dará a conocer las decisiones del árbitro en vivo tras la revisión del VAR.

A la par de la Libertadores, los octavos de final de La Copa Sudamericana dieron como clasificados a cuartos a los brasileños Fluminense y Atlético Mineiro, el Alianza Lima peruano, el Lanús argentino, el Bolívar boliviano, el Independiente del Valle ecuatoriano y el Once Caldas colombiano.

El pasado 20 de agosto el encuentro entre el Independiente argentino, que jugaba de local, y el Universidad de Chile fue suspendido y luego cancelado por disturbios en las tribunas del Estadio Libertadores de América. En los hechos hubo 111 detenidos y varios heridos de gravedad.

La Conmebol aún analiza las sanciones y todavía el Alianza Lima espera conocer su rival en cuartos. Asimismo, el Independiente y la U de Chile han tomado acciones legales en contra de varios aficionados señalados de participar en actos de violencia.

Tras la hazaña de ser el primer español en ganar las 500 millas de Indianápolis el pasado mes de mayo, Alex Palou, de 28 años, extendió su dominio en suelo estadounidense a la Indycar, donde el 10 de agosto logró su cuarto título consecutivo.

La disputa por la corona finalizó después de superar en la fecha 15 al mexicano Pato O'Ward, único contrincante con posibilidad de arrebatarle el título.

Palou cerrará hoy domingo su temporada en Nashville, circuito donde nunca ha ganado.

El tenista español Carlos Alcaraz logró su tercer título este año en un Masters 1.000 tras el abandono en la final del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, al que le ganaba por 5-0 en el primer set en Cincinnati.

Entre las mujeres, la polaca Iga Swiatek conquistó el trofeo al imponerse en un vibrante partido de 1 hora y 49 minutos por 7-5 y 6-4 a la italiana Jasmine Paolini.

Swiatek, número 2 del mundo, sumó el título 24 a su palmarés.