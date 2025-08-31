Jonrones de Díaz y Soto marcan el ritmo latino en las Grandes Ligas

El venezolano Elías Díaz depositó dos veces la pelota en las graderías y remolcó tres carreras, y el dominicano Ramón Laureano pegó un vuelacercas y produjo tres anotaciones para liderar la paliza de los Padres ante los Mellizos.

El dominicano Fernando Tatis Jr. anotó una carrera y su compatriota Manny Machado y el venezolano Luis Arráez lo hicieron en dos oportunidades por los Padres.

Byron Buxton pegó un cuadrangular de dos vueltas por los Mellizos.

El dominicano Juan Soto despachó dos cuadrangulares y remolcó tres vueltas, su compatriota Mark Vientos pegó un vuelacercas de tres carreras y el puertorriqueño Francisco Lindor agregó un planazo de cuatro esquinas y dos anotadas, pero los Mets perdieron su duelo ante los Marlins.

El quisqueyano Heriberto Hernández anotó dos veces y remolcó una vuelta, Agustín Ramírez anotó dos carreras y Otto López una para los Marlins.

Edward Cabrera fue atacado con seis carreras, cinco de ellas limpias, y ponchó a cuatro bateadores en cuatro entradas para los visitantes.

Johan Oviedo (2-0) lanzó cinco episodios de dos carreras y seis ponches, y el dominicano Oneil Cruz lo apoyó con un batazo de vuelta completa y Nick Gonzáles con dos empujadas para que los Piratas de Pittsburgh vencieran a los Medias Rojas.

El venezolano Carlos Narváez pegó un jonrón y el mexicano Romy González remolcó dos carreras por los de Boston.

Bobby Witt Jr. y el venezolano Maikel García mandaron la pelota por encima de la pared y el dominicano Carlos Estévez (36) cerró el noveno sin que le anotaran y se llevó el salvamento en la victoria de los Reales en su duelo con los Tigres.

El venezolano Gleyber Torres produjo la única carrera de los Tigres.

El dominicano Cristopher Sánchez tiró siete entradas de una anotación y recetó ocho ponches, mientras que Trea Turner pegó un imparable remolcador de dos carreras en el décimo capítulo, para que los Filis dejaran en el terreno a los Bravos.

El cubano Nick Castellanos anotó una vuelta y el dominicano Jhoan Durán completo una entrada en blanco por los Filis.

El curazoleño Jurickson Profar anotó una carrera por los Bravos.

El dominicano Julio Rodríguez pegó un jonrón de dos carreras y su compatriota Jorge Polanco fletó un vuelacercas solitario, pero no pudieron evitar que los Marineros cayeran frente a los Guardianes.

Kyle Manzardo logró un jonrón de dos carreras, el dominicano José Ramírez anotó dos veces y Gavin Williams (9-5) lanzó siete entradas de una carrera y ocho ponches por los Guardianes.

El venezolano Willson Contreras y su compatriota Pedro Pagés dispararon de cuadrangular para encabezar la victoria de los Cardenales ante los Rojos.

Matt McLain conectó un jonrón y el dominicano Elly de la Cruz anotó una carrera por los de Cincinnati.

El criollo Jackson Chourio y Christian Yelich desaparecieron la pelota del parque y el dominicano Abner Uribe (4) completó el noveno sin anotaciones para acreditarse el salvamento en el triunfo de los Cerveceros sobre los Azulejos.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. produjo una carrera por los Azulejos.