Karate: Medallas tricolores en el Panamericano asunceno

El certamen reunió a los mejores atletas del karate en las categorías U12, U14, Cadetes y Junior, con los combates en el SND Arena.

Medallas de despedida

En la jornada dominguera, Daniel Sánchez tuvo una gran actuación para coronarse como campeón.

Dani fue el mejor en la categoría Junior +76 kilos, para llevarse la presea mas codiciada, subiendo a lo alto del podio, para recibir el oro con la bandera tricolor.

Por su parte, Leandro Alcaraz también tuvo una resaltante participación para ganar la medalla de bronce en Cadetes, en la categoría +70 kilos.

En el arranque de las contiendas panamericanas, el precoz karateca paraguayo Leandro Báez también fue de bronce.

Leandro subió al podio para recibir la medalla de bronce, en la categoría 14 años.