Polideportivo

Karate: Medallas tricolores en el Panamericano asunceno

Con cosecha de medallas guaraníes para el Team Paraguay, concluyó este domingo el XXXIV Campeonato Panamericano de Karate. El paraguayo Daniel Sánchez sobresalió en el lote, al conquistar el oro.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 21:34
Medallistas del Team Paraguay, en el Panamericano.
Medallistas del Team Paraguay, en el Panamericano.Gentileza

El certamen reunió a los mejores atletas del karate en las categorías U12, U14, Cadetes y Junior, con los combates en el SND Arena.

Medallas de despedida

En la jornada dominguera, Daniel Sánchez tuvo una gran actuación para coronarse como campeón.

Dani fue el mejor en la categoría Junior +76 kilos, para llevarse la presea mas codiciada, subiendo a lo alto del podio, para recibir el oro con la bandera tricolor.

Por su parte, Leandro Alcaraz también tuvo una resaltante participación para ganar la medalla de bronce en Cadetes, en la categoría +70 kilos.

En el arranque de las contiendas panamericanas, el precoz karateca paraguayo Leandro Báez también fue de bronce.

Leandro subió al podio para recibir la medalla de bronce, en la categoría 14 años.

