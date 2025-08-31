Traeen: "Me ayudó el Visma para que Vingegaard no se pusiera la roja"

Valdezcaray (La Rioja, España), 31 ago (EFE).- Torstein Traeen (Bahrain Victorious), líder de la Vuelta, se mostró satisfecho por retener la primera posición y haber recibido la ayuda de los compañeros de Vingegaard, ganador de la etapa, para evitar que el danés se pusiera al frente de la general.