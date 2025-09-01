Juan Ayuso dejará el equipo UAE al final de esta temporada 2025

Juan Ayuso (2002) permanecerá en la plantilla hasta finales de 2025, tras la decisión tomada tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo, ha informado el equipo emiratí.

El italiano Mauro Gianetti, director general del equipo, manifiesta en el comunicado el trabajo que han realizado juntos desde que el alicantino se incorporó a la formación en 2021.

"Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Al mismo tiempo, nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen nuestra organización", afirma.

Y concluye diciendo que "el UAE Emirates–XRG continuará su camino de crecimiento y desarrollo, convencido de que la identidad y la fuerza del equipo siguen siendo nuestra base". "Le deseamos a Juan mucho éxito en el futuro", agrega.

Por su parte, Juan Ayuso, presente en la 80ª Vuelta a España en la que ganó la séptima etapa entre Andorra y Cerler pero ya descartado en la pelea por la clasificación general, expresa su agradecimiento al equipo

"Quiero agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Ahora siento que es el momento de emprender un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo al UAE Emirates–XRG mucho éxito en el futuro", dice en el comunicado.

Este viernes tras la etapa en la que se impuso Ayuso en la cima pirenaica de Cerler, el representante del corredor, el italiano Giovanni Lombardi, coincidió con el equipo emiratí en el hotel en el que se hospedaron en Monzón según confirmó EFE.

Diferentes medios internacionales especializados en ciclismo sitúan a Juan Ayuso en 2026 en el equipo Lidl-Trek.