Las Series Mundiales de Rugby a 7 volverán a España con Valladolid como nueva sede

Según informó la Real Federación Española de Rugby (RFER), el estadio de la ciudad castellana acogerá una de las tres etapas finales de las HSC SVNS World Championship, la máxima competición de esta modalidad, en la que se decidirá el campeonato.

Las HSC celebró su final en 2024 en el estadio Metropolitano, del Atlético de Madrid, y en 2025 no se ha disputado en España ninguna ronda que se juega a lo largo de un fin de semana. Precisamente, este año la selección española ha sido subcampeona por primera vez en la historia al perder (5-19) la final con Sudáfrica, en Los Ángeles.

El torneo se disputará en Valladolid del 29 a 31 de mayo.

El formato del circuito para 2026 se modifica con solo ocho equipos en el nivel 1 o superior, entre los que se encuentra España, que jugarán en seis rondas regulares y, junto a los tres mejores de la segunda categoría, se medirán en las tres rondas finales.

El siete femenino de España se encuentra en la segunda categoría del rugby a siete, pero "gracias al sistema de ascensos en la misma temporada, mantiene sus opciones de competir en Valladolid", informó la RFER.

De momento y a expensas de conocer las sedes de las etapas de Australia y Estados Unidos, el calendario es el siguiente: Dubai, 29 y 30 de 2025; Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, 6 y 7 de diciembre de 2025; Singapur, 31 de enero y 1 de febrero de 2026; Australia, 7 y 8 de febrero de 2026; Vancouver (Canadá), 7 y 8 de marzo de 2026; Estados Unidos, 14 y 15 de marzo de 2026; Hong Kong, del 17 al 19 de abril de 2026; Valladolid, del 29 al 31 de mayo de 2026; y Burdeos (Francia), del 5 al 7 de junio.

Las selecciones de nivel uno son Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Fiyi, Gran Bretaña, Japón y Francia en categoría femenina, y España, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, Francia, Australia Gran Bretaña y Fiyi.