Michael Jordan y leyendas de NFL, presentes en el debut de Bill Belichick con Carolina

Redacción Deportes, 1 sep (EFE).- Michael Jordan, considerado el mejor jugador en la historia de la NBA, estuvo este lunes junto a varios miembros del Salón de la Fama de la NFL en el debut de Bill Belichick como entrenador de North Carolina Tar Heels en la temporada de fútbol americano colegial.