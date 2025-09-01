Tom Brady afirma que la mente del 'quarterback' de la NFL de hoy está menos desarrollada

"No creo que la posición de mariscal de campo esté tan desarrollada mentalmente respecto a cuando yo entré en la liga hace como 25 años. En aquel momento era más apreciado tener una ventaja mental sobre un atributo físico", dijo el siete veces campeón del Super Bowl a través del podcast de PFF.

Brady dijo que no está en contra de las ventajas físicas de mariscales de campo como Lamar Jackson, de Ravens; Josh Allen, de Bills; Patrick Mahomes, Chiefs; o Jalen Hurts, de los campeones Eagles, quienes además de buenos pasadores son un peligro para las defensivas por la habilidad que tienen para correr el balón, pero eso ha hecho que los pasadores no sean tan ágiles mentalmente.

"Los cambios de reglas en la NFL han eliminado el contacto forzado con el con el 'quarterback' fuera de la bolsa de protección. Los coordinadores ofensivos ahora tienen esas jugadas en su libro de jugadas y por eso vemos más 'quarterbacks' que nunca tratando de aprovechar esa situación", explicó.

Según el futuro miembro del Salón de la Fama esto provoca que el juego sea más espectacular, pero menos pensante.

"Es mejor tener una ventaja mental en el campo y a veces eso es más importante que la ventaja física. ¿Qué si me hubiera gustado correr? Claro que me habría gustado hacerlo, pero esto que está sucediendo es terrible para la longevidad de un' quarterback'", agregó.

Brady, quien tiene 48 años, se retiró de la NFL a los 45 como uno de los pasadores más longevos en la historia.

A lo largo de sus 23 años de carrera implantó múltiples marcas en la liga. Ha ganado más ediciones del Super Bowl, 6 con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers. Fue designado 5 veces MVP del Super Bowl y en 3 ocasiones de la temporada regular.

Tuvo 15 selecciones Pro Bowl; en playoffs logró el mayor número de victorias(35) y pases de anotación (88) entre muchas marcas más.

"Sin duda es muy emocionante ver a estos 'quarterbacks' tan hábiles para acarrear el balón, pero a la larga creo que no será tan divertido", concluyó.

Tom Brady, quien se retiró de la NFL en 2022, hoy es comentarista estelar para la cadena Fox Sports y dueño minoritario de Las Vegas Raiders.