Los Bucs llegan a un acuerdo con Luke Goedeke por cuatro años y 90 millones de dólares

Goedeke, quien tiene 26 años, ganará por campaña 22.5 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los linieros mejor pagados de la NFL en una lista que lidera Rashawn Slater, de Los Angeles Chargers, quien en julio pasado aseguró un sueldo de 28.5 millones por temporada.

"El gran Luke es grandioso, lo vamos a necesitar en el equipo cada semana. No me extraña que se quede mucho tiempo porque Tampa es un lugar genial, la ciudad, la directiva, el trato que nos dan los aficionados y todo, incluso los medios, nos hace sentir como en familia", señaló Mike Evans, receptor estelar de los Bucs respecto a la extensión de contrato de Goedeke.

El tackle izquierdo nacido en Whitelaw, Wisconsin, arribó a los Buccaneers luego de ser seleccionado en la segunda ronda del Draft 2022, desde entonces ha sido titular en 38 de los 41 partidos que ha disputado.

Luke, ex estrella de los Central Michigan Chippewas del fútbol americano colegial, es una pieza fundamental, junto a Tristan Wirfs, en la protección de Baker Mayfield, quarterback que comandará la ofensiva de la franquicia.

En 2024, Goedeke tuvo una temporada sobresaliente; permitió la menor cantidad de presiones y golpes al mariscal de campo y registró récords personales a la hora de proteger el ataque aéreo y el desarrollo de la carrera.

El historial de los Bucs en la selección y desarrollo de linieros ofensivos es de los mejores en la NFL.

En el presente, cuatro de sus cinco titulares, Tristan Wirfs, Graham Barton, Luke Goedeke y Cody Mauch, fueron seleccionados por Tampa Bay.

Los Bucs debutarán en la temporada 2025 de la NFL el próximo domingo cuando visiten a los Atlanta Falcons.