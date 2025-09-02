Madrid reanuda el circuito de pádel con el estreno de Brea y Triay como pareja número uno

Después de 840 días, Brea y Triay desbancaron de lo alto del ránking a las españolas Paula Josemaría y Ari Sánchez con su triunfo en el último torneo disputado en Tarragona a principios de agosto.

En lo que va de temporada, las nuevas ‘reinas’ de la pala han cosechado seis títulos, por tres de sus principales rivales, vigentes campeonas del mundo.

El pulso entre ambas se retomará en el Movistar Arena, donde las cuatro mejores parejas entrarán en competición este jueves.

“Cuando sales de pareja número uno, tienes la obligación de intentar ganar el torneo. Pero cuando éramos la dos, también lo afrontábamos con las mismas ganas. Estamos con muchas energía y ganas y con las pilas renovadas”, comentó Triay en la rueda de prensa ofrecida con Brea en el recinto de la capital.

La palista menorquina, que también es la número uno en la clasificación individual, admitió la dificultad de mantenerse en lo alto hasta el final de la temporada: “Llegar a este puesto es difícil, pero conservarlo lo es mucho más”.

En categoría masculina, el papel de favorito para ganar la final del domingo lo encarnan los líderes del ránking, el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, campeones en Madrid en la pasada edición, que han extendido su dominio en este temporada, en la que llevan cosechados ocho títulos, entre ellos, los últimos cuatro.

En Tarragona, se convirtieron en la segunda pareja con más victorias en la historia del pádel, 37, superando al argentino Fernando Belasteguín y el brasileño Pablo Lima.

La pareja número dos, integrada por el español Alejandro Galán y el argentino Federico Chingotto, aspiran a disminuir la brecha con Tapia y Coello, con quienes han perdido las últimas tres finales.

No obstante, Galán y Chingotto acumulan cuatro títulos esta campaña, entre ellos, el ‘major’ de Italia donde doblegaron a los ‘reyes’ del pádel.

“Estamos más cercas en puntos y en nivel de juego. Hemos hecho una mejor preparación en este parón. Vamos a intentar ser números uno este año”, aventuró ‘Ale’ Galán sobre la perspectiva de derrocar a Tapia y Coello.

El jugador madrileño confesó que está en el nivel más alto de su carrera: “Estoy a todos los niveles en mi mejor momento y con ganas de plasmarlo para que los resultados acompañen”.

Chingotto corroboró las sensaciones de su compañero: “Llegamos mucho mejor preparados a estas alturas de la temporada respecto al año pasado”.

Por detrás de los dos mejores binomios está el conformado por el español Juan Lebrón y el argentino Franco Stupaczuk, quienes ganaron en el torneo P2 de Cancún (México) en marzo en ausencia de las dos mejores parejas, además de ser subcampeones en otros cuatro torneos.

Lebrón y ‘Stupa’ han protagonizado algunos momentos tensos en los últimos meses, como cuando el español llamó “payaso” a su compañero en el torneo de Valladolid en junio.

Las mejores parejas masculinas entrarán en juego mañana, miércoles, en dieciseisavos de final.

La de Madrid, que congrega a 224 palistas, es una de las citas clásicas de la temporada. Es el torneo número 15 del circuito de Premier Pádel y el séptimo P1, que concede 1.000 puntos a los ganadores.

Es el quinto torneo en España, tras Gijón, Valladolid, Málaga y Tarragona, y precede al tercer ‘major’ del año, que se disputará en París la próxima semana, con Roland Garros como escenario.