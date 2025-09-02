Pellizzari: "Para mí es increible estar delante con Vingegaard y Almeida"

"Para mí es increíble estar delante en una subida con (Jonas) Vingegaard o (Joao) Almeida entre otros. Estoy muy contento de haber podido dejar atrás a varios rivales", comentó sobre su actuación en la décima etapa.

Sobre el desarrollo de la etapa, Pellizzari explicó que fue una jornada "muy dura desde el principio", pero se sintió "muy bien en la parte final".

Mirando hacia delante, el italiano calificó la etapa de este miércoles en Bilbao como "difícil" y por lo tanto deberá esperar a ver cómo se ha recuperado y "cómo están las piernas".