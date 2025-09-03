Colombiano Cortés apunta al objetivo del ascenso para hacer historia" en el Sporting

El futbolista explicó que la llegada de nuevos jugador debe servir para "aportar al grupo" y confió en que entre todos se pueda cumplir la meta de "regresar a la máxima categoría".

El atacante valoró de forma especial la presencia de su compatriota Juan Otero en el vestuario y señaló que le sirvió de "ayuda para la integración con los compañeros y conocer la ciudad", lo que entiende que hará más sencilla su adaptación.

Consideró que será "muy bonito tener de compañero a Otero" porque podrá aprender de él y acelerar su incorporación al equipo, al mismo tiempo que tratará de ayudar "lo más que pueda".

En el plano personal reconoció que "siempre está en mente el objetivo de llegar de nuevo a la selección de Colombia", entendiendo que con un buen rendimiento en Gijón podría abrirle esa puerta con la opción de jugar el Mundial el próximo verano en el horizonte, algo que considera sería "muy bonito" y por lo que trabaja a diario.

Sobre su aportación futbolística destacó que puede dar "mucha rapidez y juego interior" desde la banda, ya que se siente cómodo en ambos costados, y aseguró que intentará brindar su potencia y "darle alegrías a la afición".

Cortés diferenció entre las ligas de Escocia y España, que calificó como "muy diferentes", y expresó su deseo de adaptarse pronto tanto a la idea de juego del Sporting como al ritmo de la competición y poder hacerlo "lo más rápido posible".

En cuanto a su disponibilidad, afirmó que se ve "en condiciones" de jugar el sábado frente al Deportivo, quedando a elección del cuerpo técnico encabezado por Asier Garitano, consciente de que se trata de "un gran partido", valorando positivamente su preparación durante la semana.

Un duelo en Riazor (sábado, 16:15 horas) que el Sporting afronta con una única duda, la de Mamadou Loum, que este miércoles se ausentó del entrenamiento tras unas molestias físicas que le lastraron en la primera sesión del martes, quedando a la espera del resultado de las pruebas médicas pero quedando prácticamente descartada su presencia en tierras gallegas este fin de semana.