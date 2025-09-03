Cugat, Guillén, Sánchez Sotelo... en 45 Congreso Mundial de Traumatología

Oliver Marín Peña, cirujano de Cadera del Hospital Univesritario Infanta Leonor y presidente del Congreso SICOT 2025, dijo a Efe que "este encuentro que se desarrolla desde hoy al 5 de septiembre en el Recinto Ferial IFEMA Madrid, se consolida como una plataforma de referencia para la actualización científica, el intercambio de experiencias y la formación médica continua".

Organizado por la Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT), entidad sin ánimo de lucro con sede en Bélgica, el congreso ofrecerá un programa de alto nivel con ponencias de expertos mundiales, mesas redondas y presentaciones de trabajos originales en todas las áreas de la ortopedia. La cita abordará los últimos avances en tratamientos conservadores y quirúrgicos, así como las nuevas tendencias en investigación y educación médica.

La rehabilitación de los deportistas de élite será uno de los puntos claves del Congreso, que contará con exposiciones como las de Joaquín Sánchez Sotelo, número uno del MIR en el año 1992 y cirujano de la Clínica Mayo en EEUU, donde gracias a su operación de hombro en junio del año 2022 el mundo del motociclismo pudo recuperar a Marc Márquez para los circuitos, cuando el piloto pasaba un momento de angustia que le retiraba prácticamente de seguir en activo a pleno rendimiento.

El Congreso cerrará el viernes 5 de septiembre con una coloquio moderado por Oliver Marín Peña y el doctor Vikas Khanduja (Reino Unido) y las intervenciones del doctor Pedro Guillén, que expondrá en su ponencia 'Cómo revertir el envejecimiento del sistema musculoesquelético' y Ramón Cugat Bartomeu, asesor médico del Manchester City, que conversará sobre la 'epidemia' de lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA).

Además, Antonio Pintus, preparador físico y recuperador del Real Madrid, disertará sobre la prevención y entrenamientos específico para minimizar lesiones.