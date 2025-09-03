Polideportivo

El sindicato de la Ertzaintza Sipe denuncia el "caos" del operativo de la Vuelta

Bilbao, 3 sep (EFE).- El sindicato de la Ertzaintza ha denunciado "el caos organizativo del operativo" en la Vuelta Ciclista a España, cuya undécima etapa ha terminado antes de la llegada a meta en Bilbao y sin ganador por las protestas propalestinas, y ha exigido responsabilidades.

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 14:20
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2328

En una nota, Sipe ha considerado que el dispositivo de seguridad desplegado por el Departamento de Seguridad para el evento deportivo ha sido un "desastre organizativo".

A su juicio, "el operativo ha fracasado estrepitosamente por la falta de planificación, dejando a los agentes de la Ertzaintza sin material antidisturbios".

Según ha denunciado, "en un evento multitudinario como la Vuelta, donde la concentración de personas es masiva y el riesgo de altercados o situaciones imprevistas está presente, privar a los ertzainas de medios adecuados para garantizar la seguridad constituye una irresponsabilidad política que pone en peligro tanto a los agentes como a la ciudadanía".

Para Sipe, el despliegue de 587 agentes para el dispositivo en Bilbao ha resultado "insuficiente ante la envergadura del operativo necesario para controlar protestas planificadas y proteger puntos clave".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante ello, el sindicato ha exigido a al Departamento de Seguridad explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades.

Enlace copiado