El sindicato de la Ertzaintza Sipe denuncia el "caos" del operativo de la Vuelta

En una nota, Sipe ha considerado que el dispositivo de seguridad desplegado por el Departamento de Seguridad para el evento deportivo ha sido un "desastre organizativo".
A su juicio, "el operativo ha fracasado estrepitosamente por la falta de planificación, dejando a los agentes de la Ertzaintza sin material antidisturbios".
Según ha denunciado, "en un evento multitudinario como la Vuelta, donde la concentración de personas es masiva y el riesgo de altercados o situaciones imprevistas está presente, privar a los ertzainas de medios adecuados para garantizar la seguridad constituye una irresponsabilidad política que pone en peligro tanto a los agentes como a la ciudadanía".
Para Sipe, el despliegue de 587 agentes para el dispositivo en Bilbao ha resultado "insuficiente ante la envergadura del operativo necesario para controlar protestas planificadas y proteger puntos clave".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Ante ello, el sindicato ha exigido a al Departamento de Seguridad explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades.