El sindicato de la Ertzaintza Sipe denuncia el "caos" del operativo de la Vuelta

Bilbao, 3 sep (EFE).- El sindicato de la Ertzaintza ha denunciado "el caos organizativo del operativo" en la Vuelta Ciclista a España, cuya undécima etapa ha terminado antes de la llegada a meta en Bilbao y sin ganador por las protestas propalestinas, y ha exigido responsabilidades.