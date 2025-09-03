Juegos Panamericanos Junior tuvieron en Paraguay un impacto de 431,3 millones de dólares

Asunción, 3 sep (EFE).- Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, disputados en Paraguay del 9 al 23 de agosto pasado, representaron un impacto económico para el país de 431,3 millones de dólares, según un informe difundido este miércoles por la Secretaría Nacional de Deportes (SND).