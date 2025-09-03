Juegos Panamericanos Junior tuvieron en Paraguay un impacto de 431,3 millones de dólares

Del total, unos 156,6 millones de dólares suponen un impacto directo con inversiones en infraestructura, gastos de organización, preparación de atletas y consumo de visitantes extranjeros, según el documento.
Además, otros 274,8 millones fueron contabilizados como un impacto indirecto, indicó el estudio, elaborado por la consultora MF Economía a partir de información brindada por el Comité Organizador y el Banco Central de Paraguay (BCP).
El presupuesto total de los Juegos Panamericanos fue de 85 millones de dólares, según el Gobierno.
En términos macroeconómicos, los 431,3 millones de dólares representan el 0,9% del Producto Interior Bruto (PIB) estimado por el BCP para 2025, afirmó el documento.
Durante el periodo de la competencia, se crearon más de 600 puestos de trabajo y más de 1.000 fuentes de empleo indirectas en las áreas de infraestructura, logística, hospitalidad, seguridad, transporte, comunicación, alojamiento, tecnología, producción de eventos, alimentación, área médica, entre otros.
El triunfador de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 fue Brasil, con un total de 175 medallas (70 oros, 50 platas y 55 bronces), seguido de Estados Unidos, con 142 (54 oros, 42 platas y 46 bronces), y Colombia, que sumó 115 preseas (48 oros, 27 platas y 40 bronces).