La Collada de Brenes, un Primera a 23 kilómetros de meta, augura buena etapa por Cantabria

Un recorrido de 114,9 con salida en Laredo que comienza a animar el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra considerado de Segunda con 8,6 km de subida al 5,8 por ciento, situado en el km 41,4.

Por lo demás, trayecto casi llano con un par de repechos que no puntúan entre los dos altos de un recorrido quizás más aprovechable para los aventureros que para los primeros de la general.

Unos favoritos que, todavía en 'shock' tras los incidentes de este miércoles en Bilbao, probablemente estén pensando ya más en Asturias y en lo que les depare el viernes el Angliru, el puerto más importante de esta 80 edición de la Vuelta.

Una etapa "rápida, nerviosa y divertida" en palabras de Fernando Escartín, el director deportivo de la carrera, quien apuesta también por una fuga: "la subida a Alisas puede servir para formar la escapada del día".

Aunque, "ya en la parte final" de "la dura ascensión a Collada de Brenes", Escartín presume una "selección final" entre unos candidatos al triunfo final que "deberán estar atentos para no ceder en su cima, ya que la parte final hasta la meta será muy rápida".

La de este jueves es la segunda vez que Los Corrales de Buelna acoge un final de etapa de la Vuelta. La anterior fue en 1999 y el vencedor fue el francés Laurent Brochard.

- Etapa 12: Laredo - Los Corrales de Buelna, 144,9 km

. Salida neutralizada: 14.00 horas (12.00 GMT)

Puerto de Alisas (2ª), 41,4 km. Ascenso 8,6 km al 5,8 %.

Collada de Brenes (1ª), 122 km. Ascenso 7 km al 7,9 %.