La UCI despeja el conflicto de la Vuelta aludiendo a la "neutralidad política"

Bilbao, 3 sep (EFE).- La Unión Ciclista Internacional (UCI) se ha referido a la "neutralidad política de las organizaciones deportivas incluidas en el Movimiento Olímpico" para referirse a los acontecimientos de protesta pro-palestinos ocurridos en la Vuelta Ciclista a España, y que han provocado la neutralización de la undécima etapa.

03 de septiembre de 2025 - 16:30
"La UCI recuerda la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte", dice el comunicado de la UCI.

Según la UCI, "los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo, más allá de las diferencias y divisiones".

En este sentido, la UCI reafirma su compromiso con la neutralidad política, la independencia y la autonomía del deporte, de conformidad con los principios fundacionales del Movimiento Olímpico.

La UCI también desea recordar que el deporte, y el ciclismo en particular, tiene la vocación de acercar y superar las barreras entre los pueblos y no debe en ningún caso ser instrumentalizado como herramienta de sanción.

La UCI expresa toda su solidaridad y apoyo a los equipos y a su personal, así como a los corredores, que deben poder ejercer su profesión y su pasión en condiciones óptimas de seguridad y serenidad.

