La UCI despeja el conflicto de la Vuelta aludiendo a la "neutralidad política"

Bilbao, 3 sep (EFE).- La Unión Ciclista Internacional (UCI) se ha referido a la "neutralidad política de las organizaciones deportivas incluidas en el Movimiento Olímpico" para referirse a los acontecimientos de protesta pro-palestinos ocurridos en la Vuelta Ciclista a España, y que han provocado la neutralización de la undécima etapa.