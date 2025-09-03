La Vuelta se detuvo en el tramo neutralizado por protestas contra la presencia del Israel

Poco después de que arrancase desde las inmediaciones del campo de San Mamés, el pelotón se detuvo durante unos minutos y. como también los miembros de la organización que lo acompañan, escuchó una reivindicación de un grupo de manifestantes que posteriormente se retiraron de la vía para dejar continuar la prueba.

La de este miércoles en Bilbao, donde ha habido en los últimos días varias iniciativas en el mismo sentido, ha sido una más de las protestas que están acompañando a la Vuelta por participación del equipo Israel Premier Tech.

Justo antes de la salida de la etapa, representantes de los equipos participantes en la Vuelta ya habían mantenido una reunión con miembros del jurado técnico y de la organización para abordar la seguridad en la prueba ante las protestas contra la continuidad del equipo Israel-Premier Tech en la carrera.

La reunión se desarrolló durante más de un cuarto de hora en el paseo Rafael Moreno 'Pitxitxi' de Bilbao unos metros por detrás de donde estaba instalada la pancarta de la salida neutralizada desde donde ha partido la undécima etapa.

Uno de los incidentes de manifestantes ocurridos desde que la carrera llegó a España fue el de la contrarreloj por equipos de Figueres, donde un grupo propalestino irrumpió en la calzada y obligó a detenerse durante unos segundo al conjunto israelí.

Además, el martes, al paso por la localidad navarra de Lumbier, varias personas trataron de parar el pelotón, aunque finalmente no lo consiguieron. Y durante varias etapas se han visto innumerables banderas palestinas y pintadas en la carretera a lo largo del recorrido.