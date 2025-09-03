Olav Kooij gana la segunda etapa y se consolida al frente de la Vuelta a Gran Bretaña

Kooij, de 23 años, supo mantener la calma incluso después de la caída de varios corredores a menos de 2 kilómetros de la meta, y logró posicionarse en el momento clave gracias a sus compañeros de equipo para así lanzar su potente aceleración y cruzar la línea final tras 3h:44.14, conservando su maillot amarillo. Crabbé fue segundo, mientras que Watson fue tercero, ambos con el mismo tiempo.
Con esta victoria, Kooij, que firmó su victoria número 45, se perfila como uno de los principales favoritos para la clasificación general, aunque las etapas montañosas que se avecinan podrían ofrecer nuevos desafíos.
Por su parte, el español Marc Brustenga siguió escalando puestos hasta situarse undécimo en la clasificación.
Este jueves se disputará la tercera etapa, a lo largo de 122.8 kilómetros entre Milton Keynes y Ampthill, un recorrido que no presenta ninguna subida significativa.
