Olav Kooij gana la segunda etapa y se consolida al frente de la Vuelta a Gran Bretaña

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El neerlandés Olav Kooij (Team Visma|Lease a Bike) logró este miércoles su segundo triunfo consecutivo en la Vuelta a Gran Bretaña, al imponerse en la segunda etapa tras superar en un apretado esprint final al belga Tom Crabbé (Team Flanders-Baloise) y al británico Samuel Watson (INEOS Grenadiers), para consolidar así su liderato en la general.