Patxi Vila (Red Bull-Bora): "Daba miedo por la seguridad de los corredores"

"Durante el recorrido la gente se ha manifestado de forma pacífica con banderas. En todo momento hemos estado seguros y los cuerpos y fuerzas de seguridad han estado fenomenales", afirmó.

Vila lamentó estos incidentes porque la gente quería pasarlo bien y "disfrutar del ciclismo" en la que ha sido la etapa con más gente apostada en las cunetas para ver el paso del pelotón.

Por su parte, Joxean Fernández 'Matxín', director de UAE Emirates, aseguró también, al darse por finalizada la etapa, que no habían tenido información por radio-vuelta. "Sólo nos han dicho que había una zona complicada por banderas y que la etapa se daba por concluida a tres kilómetros de la llegada y se mantenía la bonificación en Pike".

Matxín no quiso dar una opinión sobre lo acontecido durante la etapa porque, argumentó, no tiene "información para darla", aunque también destacó que la afición durante todo el día había estado "espectacular". "No sé qué ha podido pasar", resumió.

El director deportivo apuntó que la organización les comunicó que "lo mejor era pasar por la parte derecha" en el primer paso por la línea de meta en Bilbao y, más adelante, a la altura de Lezama, "que la etapa estaba cancelada".

"No sé si era un riesgo pasar la meta, pero respeto la decisión que se ha tomado", concluyó.

A lo largo de la etapa, pero especialmente en la recta donde estaba prevista la meta de hoy, había una proliferación de banderas palestinas en protesta por la situación en la Franja de Gaza y la participación del equipo Israel-Premier Tech en la carrera y varias personas amenazaban con cortar la avenida.