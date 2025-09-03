Sergio García admite su decepción al no ser convocado para la Ryder Cup: "Fue duro"

"Tenía muchísimas ganas de formar parte de ese equipo, así que mentalmente fue duro", afirmó García al medio digital GolfMagic después de que el capitán del combinado europeo, el británico Luke Donald, no le incluyera el pasado lunes entre los seis jugadores invitados, entre los que sí está el español Jon Rahm.

El jugador castellonense, de 45 años y quien posee el récord de puntos en la historia de la Ryder Cup, había expresado su esperanza en poder jugar su undécima competición bienal en el campo de Bethpage Black de Nueva York, lo que hubiese supuesto igualar el récord de los británicos Nick Faldo y Lee Westwood, con once participaciones con el equipo europeo.

Al no contar para Donald, García ha decidido no participar en el Abierto de Irlanda que comienza este jueves, por no estar en su mejor momento de ánimo.

“No quería ir allí y no estar completamente concentrado en el torneo. He decidido tomarme un tiempo libre para pasarlo con la familia y hacer algunas cosas fuera del golf, con el fin de recargar energías”, comentó el jugador español, ganador del Masters de Augusta en 2017.

García reveló que el capitán del equipo europeo le telefoneó para comunicarle su decisión: “La llamada con Luke estuvo bien, pero no fue la que quería obviamente".

Añadió que no estará en Bethpage del 26 al 28 de septiembre y que respaldará a la escuadra europea desde su residencia en Austin, la ciudad estadounidense donde vive desde hace años.

"Ahora, lo único que puedo hacer es apoyar al equipo desde casa. Así de simple. Estaré viendo y animando al equipo europeo", apuntó Sergio García, quien jugará el Open de España en Madrid del 9 al 12 de octubre.

En sus redes sociales, García subrayó tener “muchos” motivos para estar “orgulloso” de su temporada en LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí en el que juega desde hace tres años como capitán del equipo Fireballs, lo que le ha impedido sumar puntos para el ránking mundial.

“Momentos buenos y menos buenos, pero siempre jugando con pasión y energía cada vuelta por todo el mundo. Es muy especial poder representar a Fireballs junto a tremendos jugadores y aún mejores personas. Gracias a todos nuestros fans que hacen cada torneo tan especial e inolvidable”.

Con vistas a la próxima temporada, el capitán del equipo en el que también están los españoles David Puig y Josele Ballester adelantó: “Volveremos aún más fuertes en 2026”.

También en su cuenta de X hizo una mención al gesto de golpear una bola de golf que le dedicó ayer, miércoles, el tenista español Carlos Alcaraz tras vencer en los cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

Alcaraz, gran aficionado al golf, señaló que su intención era aprovechar su día de descanso este miércoles para jugar unos hoyos con Sergio García.