Cerrón, miembro de la UCI:"Si no hay sanción, imposible expulsar al Israel de la Vuelta"

"El Israel por la puntuación que tiene debe ser admitido de manera obligatoria en la Vuelta. El equipo tiene todo el derecho a participar, no está sancionado y no tiene una causa que le impida competir", señaló López Cerrón en Radio Nacional de España:

Cerrón aclaró que la UCI podría expulsar al Israel Premier Tech, pero precisó que "si no tiene sanción no es posible, ya que no es lo mismo que sucedió con Rusia. Si le impiden competir pueden ir al juzgado o al TAS y serían indemnizados y el derecho por quitarles el derecho a participar en la Vuelta".

"La expulsión del equipo ruso Gazprom por parte de la UCI en 2023 se debió a que "Rusia estaba vetada por el COI y por muchos gobiernos. Ahora ni el COI ni la Unión Europa ni nadie le han vetado. Otra cosa es que estés de acuerdo o no con lo que sucede en Gaza", concluyó Cerrón.